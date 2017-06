Kanton Zürich Ein Rollstuhlfahrer treibt leblos im Zürichsee und stirbt trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen im Spital

Ein Rollstuhlfaher ist am Mittwochmittag leblos aus dem Zürichsee geborgen worden und kurz darauf im Spital gestorben. Bei der Klärung der Gründe für den Todesfall bittet die Polizei Zürich um Mithilfe von Zeugen.

Ein aus dem Zürichsee geborgener Rollstuhlfahrer konnte trotz sofortiger Reanimation nicht gerettet werden. Wie die Stadtpolizei Zürich mitteilt, ging die Meldung über eine leblose, im See treibende Person in Höhe der Badeanstalt Tiefbrunnen am Mittwochmittag ein. Bevor die Wasserschutzpolizei eintraf, hatte das Badepersonal den leblosen Mann bereits geborgen und die Reanimationsmaßnahmen eingeleitet. In kritischem Zustand wurde der Geborgene ins Spital gebracht, wo er kurz darauf verstarb. Die Polizei bittet Zeugen um Mithilfe bei der Aufklärung.