Kanton Zürich Ein Bewaffneter überfällt einen Tankstellenshop und entwischt der Polizei mit einigen Hundert Franken als Beute

Ein Überfall auf einen Tankstellenshop in der Gemeinde Stäfa (Kanton Zürich, Bezirk Meilen) beschäftigt die Kantonspolizei. Ein maskierter und bewaffneter Mann, so der Polizeibericht, betrat am frühen Sonntagabend den Tankstellenshop, in dem sich zwei Angestellte und ein Kunde befanden. Unter Androhung von Gewalt erzwang er die Herausgabe des Bargelds. Mit einer Beute von einigen Hundert Franken flüchtete der circa 25-jährige Mann zu Fuß in Richtung Bahnhof. Trotz der sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Täter nicht gefasst werden.