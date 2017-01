Zürich Ehrlicher Finder liefert kleines Vermögen ab

Im Schnee an der Straße 28 000 Euro gefunden hat ein Mann in Zürich – und den Fund bei der Polizei abgeliefert.

Ein kleines Vermögen bei der Polizei abgeliefert hat ein 49-Jähriger am Donnerstag in Zürich: 28 000 Euro! Der Mann hatte das in einem Brillenetui steckende Geld in einem Schneehaufen an der Straße gefunden. Die Polizei gab den Fund an das Fundbüro weiter. Dort konnte der Verlierer ermittelt werden: Ein 31-Jähriger, der den Verlust von 28 000 Euro gemeldet hatte. Nachdem er bewiesen hatte, dass er tatsächlich der Besitzer des Geldes Geld ist, wurde ihm der Fund ausgehändigt. Der Finder hat laut Polizei jetzt Anrecht auf etwa zehn Prozent Finderlohn. (mhe)