Volketswil Drogenhanf wächst im Keller heran

Im Keller eines Einfamilienhauses in Volketswil ist die Polizei auf eine Drogenhanfplantage gestoßen.

Die Kantonspolizei Zürich hat am Montagmorgen in Volketswil im Keller eines Einfamilienhauses eine abgeerntete Hanf-Indoor-Anlage mit 600 Pflanzen ausgehoben und rund zehn Kilogramm Marihuana sichergestellt. Der 66-jährige Betreiber der Anlage wurde verhaftet. Eigentlich wollten die Kantonspolizisten den Hausbewohner in einer anderen Angelegenheit aufsuchen. Im Keller fanden sie schließlich die Hanfplantage. Neben gebrauchsfertigem Marihuana wurde auch noch eine größere Menge frisch geerntete Hanfblüten sichergestellt. (mhe)