Dietlikon Dreistöckiges Haus brennt nieder

Eine halbe Million Franken Sachschaden hat ein Großbrand in Dietlikon verursacht.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Beim Brand eines dreistöckigen Wohnhauses in Dietlikon ist in der Nacht zum Sonntag Schaden von über 500 000 Franken entstanden. Menschen kamen nicht zu Schaden. Der Brand war in einem älteren Wohnteil eines Gebäudekomplexes ausgebrochen. Das dreistöckige Bauwerk brannte komplett aus. Die mit einem Großaufgebot ausgerückte Feuerwehr konnte das Übergreifen der Flammen auf ein angebautes Restaurant sowie einen Neubau verhindern. Die Brandursache ist noch unklar. Brandexperten haben ihre Arbeit aufgenommen. (mhe)