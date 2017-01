Zürich Drei Straftäter nachträglich ermittelt

An der Zürcher Mai-Demonstration große Sachbeschädigungen und weitere Straftaten begangen zu haben wirft die Polizei drei Männern vor, die sie jetzt ermittelt hat.

Drei Männer, die am 1. Mai in Zürich an der offiziellen Mai-Demonstration verschiedene Straftaten begangen haben, haben Stadt- und Kantonspolizei Zürich mittlerweile ermittelt und vorübergehend verhaftet. Wie die Kantonspolizei mitteilt, können einem 29-Jährigen Sachbeschädigungen in Höhe von rund 100 000 Franken nachgewiesen werden. Ein 18-Jähriger wird für Sachschäden in Höhe von 15 000 Franken verantwortlich gemacht. Einem 49-Jährigen sei das Werfen von brennenden Feuerwerkskörpern auf Polizisten nachgewiesen worden. (mhe)