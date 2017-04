Bülach Drei Schwerverletzte bei Frontalunfall

Auf die Gegenfahrbahn geraten und frontal mit einem entgegenkommenden Fahrzeug kollidiert ist ein 31-jähriger Autofahrer am Samstag in Bülach.

Bei einer Frontalkollision zwischen zwei Personenwagen sind am Samstagabend in Bülach drei Personen schwer verletzt worden. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Wie die Kantonspolizei Zürich meldet, war ein 31-Jähriger mit seinem Auto nach einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort kollidierte er frontal mit dem entgegenkommenden Personenwagen eines 20 Jahre alten Mannes. Durch den heftigen Aufprall erlitten der 20-Jährige sowie seine beiden 19 und 24 Jahre alten Mitfahrer schwere Verletzungen. (mhe)