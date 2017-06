Kanton Zürich Drei Maskierte überfallen Juweliergeschäft in Bülach

Drei maskierte und mit Reizgas bewaffnete Täter haben in Bülach im Kanton Zürich einen Juwelier überfallen und Luxusuhren im Wert von mehreren tausend Euro gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein Juwelier in der Altstadt von Bülach (Kanton Zürich) wurde Opfer eines Überfalls. Wie die Kantonspolizei mitteilt, betraten am Mittwochmorgen drei maskierte und mit Reizgas bewaffnete Täter das Geschäft, in dem sich vier Angestellte befanden. Nachdem sie die Angestellten mit Reizgas außer Gefecht gesetzt hatten, zertrümmerten die Täter einige Glasvitrinen und stahlen mehrere Luxusuhren im Wert von mehreren tausend Euro. Die Täter entkamen zu Fuß in Richtung Poststraße. Die verletzten Angestellten wurden ins Spital gebracht. Die Polizei sucht Zeugen. Alle drei Männer werden etwa 25 Jahre alt geschätzt und sollen sportliche Statur aufgewiesen haben. Ihre Größe wird zwischen 1,65 und 1,80 Meter geschätzt. Der erste Täter hatte dunkle, kurze Haare, trug ein altrosafarbenes Langarmshirt, dunkle Hose, Sonnenbrille, eventuell eine braune Perücke und sportliche, schwarze Schuhe. Der zweite Täter hatte dunkle, kurze Haare, trug ein fein gemustertes (allenfalls Blumenmuster) Langarmhemd, dunkle Hose, einen hellen Krempen-Hut und war maskiert mit einem Western-Dreiecktuch. Der ditte Tärter hatte dunkle, kurze Haare, trug ein Langarmshirt mit Aufschrift ‚BROOKLIN', eine dunkle Hose, einen hellen Krempen-Hut, war maskiert mit einem grauen Western-Dreiecktuch und trug auf dem Rücken einen dunklen Sportsack.

Personen, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Zürich, Telefon 044/247 22 11, in Verbindung zu setzen.