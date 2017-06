Kanton Zürich Dementer Mann verschanzt sich stundenlang und gibt nach langen Verhandlungen widerstandslos auf

Eine bedrohliche Situation mit einem demenzkranken bewaffneten Mann ist in Uster glimpflich zu einem Ende gekommen. Verhandler der Polizei konnten den 74-Jährigen nach langen Gesprächen zur Aufgabe bewegen.

Seit Donnerstagmorgen hatte sich ein mit einer Schusswaffe bewaffneter Mann in seiner Wohnung in Uster verschanzt. Laut Kantonspolizei meldete ein Anrufer eine lautstarke bedrohliche Auseinandersetzung, an der ein bewaffneter Mann beteiligt sei. Daraufhin wurde das Gebiet um das Haus weiträumig abgeriegelt. Der 74-jährige demente Mann stellte sich am Freitag nach mehrstündigen Verhandlungen der Polizei.

Verhandler der Kantonspolizei Zürich nahmen im Verlauf der Aktion telefonischen und direkt vor der Haustür Kontakt mit dem sich im Haus befindlichen bewaffneten Schweizer auf und konnten diesen nach mehreren, zum Teil mehrstündigen Gesprächen, zum Aufgeben bewegen. Angehörige der Kantonspolizei Zürich nahmen den Mann widerstandslos in Gewahrsam. Verletzt wurde niemand. Motiv und Hintergründe sowie der Grund für die Schussabgabe am Donnerstagabend werden derzeit abgeklärt.