Zürich Busfahrer wird mit Laserpointer geblendet

Aus der Wohnung heraus hat in Zürich ein Knabe einen Busfahrer mit einem Laserstrahl geblendet.

Mit einem Laserpointer aus einer Wohnung heraus geblendet worden ist am Samstagabend der Fahrer eines Linienbusses in Zürich. Der Mann meldete den Vorfall seiner Leitstelle, die alarmierte daraufhin die Stadtpolizei. Anhand der Angaben des Busfahrers wurde die Wohnung schnell gefunden. Dort trafen die Stadtpolizisten auf eine Frau und ihren minderjährigen Sohn. Der Junge gestand laut Polizei die Blendung mit dem Laser. Das Gerät wurde beschlagnahmt. Die Polizei gab den Fall an die Jugendstaatsanwaltschaft weiter. (mhe)