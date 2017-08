Kanton Zürich Brandstiftung: Zwei Bagger gehen in Flammen auf

Unbekannte Brandstifter stecken in Zürich-Leimbach zwei Bagger in Brand. Die Stadtpolizei beziffert den entstandenen Schaden mit mehreren Huntertausend Franken.

Unbekannte Brandstifter haben in Zürich-Leimbach zwei Bagger in Brand gesteckt. Die Stadtpolizei beziffert den entstandenen Schaden mit mehreren Hunderttausend Franken. Am frühen Donnerstagmorgen sei die Meldung über mehrere brennende Baubagger in der Spindelstraße eingegangen. Beim Eintreffen der Feuerwehr standen zwei Bagger bereits in Vollbrand und brannten komplett aus, eine dritte Baumaschine wurde schwer beschädigt. Nach den bereits vorliegenden Erkenntnissen der Brandermittler handelt es sich eindeutig um Brandstiftung. (eba)