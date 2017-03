Zürich Bewaffneter Räuber überfällt Bank

Eine Filiale der Zürcher Kantonalbank überfallen hat ein Unbekannter am Freitag in Zürich. Er erbeutete eine größere Menge Bargeld und ist damit auf der Flucht.

Die Filiale der Zürcher Kantonalbank in der Zürcher Forchstraße überfallen hat ein Unbekannter am Freitagnachmittag. Der etwa 20 bis 30 Jahre alte Täter erbeutete eine größere Menge Bargeld. Wie hoch die erbeutete Summe ist, hat die Stadtpolizei nicht genannt. Verletzt wurde niemand. Ersten Erkenntnissen zufolge kam der Mann gegen 16.30 Uhr in die Bank, bedrohte die Angestellten mit einer Stichwaffe und zwang sie zur Herausgabe des Geldes. Danach flüchtete der Räuber zu Fuß. Die Polizeifahndung nach dem Täter blieb bisher erfolglos. (mhe)