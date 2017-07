vor 13 Stunden Kanton Zürich Bewaffneter Mann sorgt im Kanton Zürich für Großeinsatz

Ein Mann hat am späten Freitagnachmittag in Dübendorf in einem Geschäfts- und Wohnhaus mit einer Schusswaffe hantiert. Ein Großaufgebot der Polizei und Rettungskräfte rückte daraufhin an. Schließlich wurde der Mann verhaftet. Es gab keine Verletzten.