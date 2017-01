Zürich Bewaffnete Räuber überfallen Hotel

Nicht zum Übernachten, sondern zum Abkassieren sind am Dienstagabend zwei Männer in ein Zürcher Hotel gekommen.

Zwei Unbekannte haben am frühen Dienstagabend ein Hotel an der Zürcher Schiffslände überfallen und mehrere hundert Franken erbeutet. Verletzt wurde bei dem Überfall niemand. Die Täter entkamen. Wie die Stadtpolizei mitteilt, kamen die beiden zwischen 30 und 50 Jahre alten Männer gegen 18.45 Uhr in die Hotelhalle. Einer von ihnen bedrohte die Hotelangestellte an der Rezeption mit einer Stichwaffe und forderte Geld. Mit dem erbeuteten Bargeld flüchteten die Räuber dann zu Fuß in Richtung Bellevue. Die Fahndung nach den Tätern blieb ohne Erfolg. (mhe)