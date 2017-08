Kanton Zürich Bergnot am Uetliberg: Polizisten retten Frauen aus Steilhang

Eine Britin und eine US-Amerikanerin wollen zum Berggasthaus Uto Kulm und verlaufen sich dabei. Zürcher Stadtpolizisten bergen die beiden Touristinnen aus ihrer misslichen Lage.

Zwei am Uetliberg in Bergnot geratene junge Frauen wurden von der Polizei gerettet. Es handelte sich um im zwei Touristinnen, 18 und 23 Jahre alt, die am Uetliberg feststeckten. Wie die Stadtpolizei Zürich mitteilte, seien die Frauen bei ihrer Wanderung vom Weg abgekommen, in unwegsames Gelände geraten und dort nicht mehr, ohne sich zu gefährden, weitergekommen. Mittels Handy-Ortung der Einsatzzentrale der Polizei gelang es dem Suchtrupp vor Ort die Beiden ausfindig zu machen. Sie wurden unverletzt aus dem Steilhang geborgen. (eba)