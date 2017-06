Kanton Zürich Bei einem Arbeitsunfall erschlägt eine Baggerschaufel einen Bauarbeiter

Ein 32-jähriger Bauarbeiter ist bei einem Arbeitsunfall in Zürich-Seefeld nach dem Zusammenstoß mit einer Baggerschaufel ums Leben gekommen.

Bei einem Arbeitsunfall in Zürich-Seefeld ist ein Bauarbeiter ums Leben gekommen. Der 32-Jährige befand sich laut Polizeiangaben in einer vier Meter tiefen Baugrube, gleichzeitig führte ein Baggerführer am Rande der Grube Aushubarbeiten durch. Dabei wurde der 32-jährige aus noch ungeklärten Gründen von der 360 Kilogramm schweren Baggerschaufel getroffen. Trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen verstarb der Bauarbeiter an der Unfallstelle. Der Baggerführer erlitt einen Schock. Die Kantonspolizei leitete Untersuchungen zur Klärung des Unfalles ein.