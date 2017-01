Zürich Batteriesäure verätzt Arbeiter

Beim Beladen eines Lastwagens stürzten in Zürich einige Industriebatterien auf die Straße. Die herausspritzende Batteriesäure verätzte einen Arbeiter am Bein.

Mehrere Dutzend Liter Batteriesäure sind am Montagnachmittag in einem Zürcher Industriegebiet beim Beladen eines Lastwagens ausgelaufen. Ein Arbeiter wurde von der Säure leicht am Bein verätzt und ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr neutralisierte die auf die Straße und in Abflussschächte gelaufene Säure. Wie die Zürcher Berufsfeuerwehr Schutz und Rettung meldet, geschah der Chemieunfall beim Beladen eines Lastwagens mit Industriebatterien. Dabei seien einige der Batterien auf die Straße gestürzt und geborsten. (mhe)