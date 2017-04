Stallikon Autofahrer stirbt im Uetlibergtunnel

Beim Aufprall auf die Tunnelwand zu Tode gekommen ist ein Autofahrer im Uetlibergtunnel.

Im Uetlibergtunnel gegen die Wand gefahren ist am Sonntagnachmittag ein 51 Jahre alter Autofahrer. Der Mann wurde so schwer verletzt, dass er noch am Unfallort starb. Laut Meldung der Kantonspolizei war der Autofahrer rund ein Kilometer nach dem Tunnelportal aus zurzeit nicht bekannten Gründen vom Normalstreifen auf den Pannenstreifen und dann in eine Nothaltenische geraten Dort kollidierte er mit der Tunnelwand. Wegen des Unfalls musste der Verkehr für rund drei Stunden einspurig durch den Tunnel geführt werden. (mhe)