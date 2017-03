Zürich Acht Verletzte im Bus wegen Radfahrerin

Eine Radfahrerin hat in Zürich einen Bus zu einer Vollbremsung gezwungen. Acht Fahrgäste wurden verletzt.

Wegen einer Radfahrerin voll in die Bremsen steigen musste am Donnerstag der Fahrer eines Linienbusses beim Hallenstadion in Zürich. Acht Fahrgäste wurden bei der Vollbremsung verletzt, vier von ihnen so schwer, dass sie ins Krankenhaus gebracht werden mussten. Die vier anderen wurden vor Ort medizinisch versorgt. Gemäß ersten polizeilichen Erkenntnissen war der Bus der Linie 62 von Oerlikon her in Richtung Schwamendingen unterwegs. Am Hallenstadion musste der Fahrer wegen der Radfahrerin eine Vollbremsung einleiten. (mhe)