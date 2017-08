Das Bahnnetz im Kanton Thurgau wird modernisiert. Das Projekt ist mit 300 Millionen Franken veranschlagt. Die Bauphase geht nicht ohne Streckensperrungen ab.

Die Deutsche Bahn (DB) hat auf den Streckenabschnitten zwischen Schaffhausen, Singen und Konstanz einiges investiert in diesem Jahr. Für rund 45 Millionen Euro wurden Gleisanlagen und Weichen erneuert. Über Wochen blieb die Verbindung zwischen Radolfzell und Konstanz komplett gesperrt. Da staute sich bei Reisenden auch Ärger über beschwerliche Ersatzverkehre auf. Doch mit den Baumaßnahmen ist der Sanierungsstau in der Infrastruktur für den Schienenverkehr längst nicht aufgelöst. Die Modernisierung von Bahnhaltepunkten und Bahnhöfen steht beispielsweise noch aus. Wer wissen will, wie groß diese Herausforderung in den nächsten Jahren noch werden könnte, muss nur den Konstanzer Bahnhof in Augenschein nehmen. Der baden-württembergische Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) bekräftigte am vergangenen Wochenende bei einer Tagung in Konstanz das Interesse der Landesregierung, dass die Verhältnisse im Bahnverkehr am Bodensee weiter verbessert werden müssen. Bezogen auf das deutsche Nordufer bezeichnete Hermann die Verhältnisse gar als "Katastrophe".

Angesichts dieser Gemengelage trifft es sich, dass auch im Schweizer Kanton Thurgau in den Schienenverkehr investiert wird – allerdings in einer anderen Dimension als die DB es 2016 am westlichen Bodensee getan hat. Für 300 Millionen Franken (rund 278 Millionen Euro) modernisieren die Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) das Streckennetz im Thurgau. Beim Baustart im Juni in Berg war vom größten Ausbau der Eisenbahninfrastruktur im Kanton seit der Elektrifizierung der Bahnlinien die Rede. Hier wird nicht gekleckert, hier wird geklotzt. Für die Bahnkunden im Thurgau soll der Bahnausbau ab dem Fahrplanwechsel im Dezember 2018 kürzere Fahrzeiten, verbesserte Anschlüsse und einige neue Verbindungen bringen. Im Regionalverkehr soll es beispielsweise einen durchgehenden Halbstundentakt auf allen Linien geben.

Bei einem Vor-Ort-Termin in Steckborn am Untersee informierten Vertreter von Schweizer Bahn und Kanton am Mittwoch darüber, dass es 2017 auch zu Totalsperrungen einzelner Streckenabschnitte kommen werde. Damit könnten die Arbeiten in kürzerer Zeit, höherer Qualität und bis zu 30 Prozent günstiger realisiert werden, so hieß es. In einer Präsentation zeigte die SBB die Vorteile einer Totalsperrung am Beispiel der geplanten Arbeiten auf der wichtigen Verbindung Weinfelden-Frauenfeld auf, über die Konstanz an Zürich angebunden ist (siehe Beitrag unten). Werner Müller, Abteilungsleiter für Verkehr und Tourismus in der Thurgauer Kantonsverwaltung, sagt: "Natürlich sind die Sperrungen nicht schön, aber sie müssen sein." Müllers Chef Walter Schönholzer, Regierungsrat für Inneres und Volkswirtschaft, lobte die Bedingungen in der Schweiz und verwies auf die baden-württembergischen Nachbarn, die hart kämpfen müssten, bevor Bundesmittel aus Berlin in den Südwesten fließen.

Um effizient zu bauen, sperren die SBB einige Strecken abends und nachts, andere an Wochenenden oder über mehrere Wochen. Dabei sollen die Vollsperrungen in der Ferienzeit stattfinden, wie Werner Müller bestätigt. Man setze alles daran, verlässliche Ersatzkonzepte für die Kunden anzubieten, so informierten die Eisenbahngesellschaften. Der Service soll sich nicht auf Aushänge an Haltestellen oder Hinweise auf digitale Informationsmöglichkeiten beschränken. "Wo nötig werden Kundenlenker eingesetzt, welche bei der Wegführung unterstützen", heißt es einer Mitteilung der SBB. Wer zuletzt auf der Seehas-Strecke Konstanz-Singen Erfahrungen mit Schienersatzverkehren der DB gemacht hat, könnte 2017 die Schweizer Verhältnisse in vergleichbarer Situation testen. Die Bauherren haben vorsichtshalber um Verständnis für gewisse Erschwernisse gebeten.

Wo rund um die Uhr gearbeitet wird