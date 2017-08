Tägerwilen (CH) Frauenleiche in Tägerwilen: 38-jähriges Opfer stammte aus Konstanz

Die tote Frau, die am vergangenen Sonntag im Schweizer Tägerwilen gefunden wurde, ist laut der Thurgauer Kantonspolizei aus dem benachbarten Konstanz. Die 38-Jährige starb an massiven Kopfverletzungen. Ein Beziehungsdelikt kann nicht ausgeschlossen werden.

Die ersten Verdachtsmomente haben sich erhärtet: Die Frau, deren toter Körper am Sonntagmorgen am Ufer des Bodensees in Tägerwilen gefunden wurde, kam wahrscheinlich durch ein Gewaltdelikt ums Leben. Am Kopf der Leiche wurden massive Verletzungen festgestellt. Sie führten zum Tod der Frau, wie laut Kantonspolizei Thurgau die Obduktion durch das Institut für Rechtsmedizin St. Gallen ergab.

Auch die Identität der Getöteten steht mittlerweile fest: Es handelt sich um eine 38-jährige Deutsche, die zuletzt in Konstanz wohnte. „Aus Personenschutzgründen können keine weiteren Angaben zur Person des Opfers gemacht werden“, sagt Stefan Haffter, Mediensprecher der Staatsanwaltschaft Thurgau. Zudem sei die Leiche vorerst nur visuell identifiziert worden. Ein DNA-Abgleich soll in nächster Zeit eindeutige Gewissheit über die Identität der Frauenleiche bringen.

Derweilen läuft die Ermittlungs-Maschinerie der Kantonspolizei Thurgau auf Hochtouren. Hinweise aus der Bevölkerung und mögliche Indizien, die der Kriminaltechnische Dienst am Fundort der Leiche sicherstellte, werden auf Anhaltspunkte zum Tathergang untersucht. „Wir gehen jeder einzelnen Spur nach“, sagt Haffter.

Beziehungstat nicht ausgeschlossen

Darunter befindet sich auch ein weißer Personenwagen mit Konstanzer Kennzeichen. Er stand am Sonntag auf dem Parkplatz des Seerheinbades. Wie sich ermitteln ließ, gehörte der Peugeot zwar nicht dem Opfer selbst, er sei laut Haffter aber im Besitz eines Familienmitglieds der toten Frau. Zu den Umständen vor dem Tötungsdelikt ist nur Vages bekannt. Die Frau habe sich am Wochenende mit Bekannten getroffen. Was sie genau getan, wo und wann sie sich aufgehalten hat und wie die Frauenleiche ans Ufer des Bodensees gelangte, ist nach Stand der Ermittlungen noch nicht klar zu rekonstruieren. Die Vorkommnisse zwischen dem Treffen mit Bekannten und dem Fund der Toten am Sonntagmorgen liegen weiterhin im Dunkeln. Jedoch führen der sichergestellte weiße Peugeot eines Familienmitglieds und der Anhaltspunkt, dass die Frau vor ihrer Tötung mit Bekannten unterwegs war, die Ermittlungen der Polizei vorerst in den engsten Familien- und Bekanntenkreis des Opfers. „Aufgrund der bisherigen Erkenntnisse kann eine Beziehungstat nicht ausgeschlossen werden.“

Der Leichnam wurde am Pfingstsonntag gegen halb acht Uhr morgens bei einem Spaziergang entdeckt. Wirtin Beatrice Friedrich (49) war wie jeden Morgen mit ihrer Hündin Proschka entlang des Bodenseeufers unterwegs. Sie habe gerade den Hundeabfall-Sack entsorgen wollen, als sie am Seeufer Teile eines Körpers sah. Zugedeckt sei er gewesen, wie sie gegenüber „Blick online“ sagte. Nur einen Schuh, einen Teil des Beins und den Ellenbogen hätte man sehen können, der Rest des Körpers war von einer gelbkarierten Wolldecke verdeckt gewesen. Friedrich hätte erst mehrmals gerufen. Als keine Antwort kam, lief sie zum Ufer hinunter. Der Kopf der Frau war unter Wasser. Der Körper leblos. „Ich war schockiert und hatte ein ganz komisches Gefühl.“ Daraufhin habe sie sofort die Polizei verständigt.

Zeugen können sich bei der Polizei melden, Telefon (0041) 52 728 22 22

Spektakuläre Mord-und Totschlagsfälle in Konstanz: