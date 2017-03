Rüdlingen Zwei Schwerverletzte bei Unfall an Kreuzung

Zwei Schwerverletzte gab es am Donnerstag in Rüdlingen, weil eine Autofahrerin ein vorfahrtsberechtigtes Fahrzeug übersehen hat.

Bei der Kollision zweier Personenwagen sind am Donnerstagmorgen in Rüdlingen eine Autofahrerin und ein Autofahrer schwer verletzt worden. Der Autofahrer wurde mit dem Rettungswagen, die Autofahrerin mit einem Rettungshubschrauber ins Spital gebracht. Wie die Polizei meldet, hat die Autofahrerin an der Einmündung der Rafzerstraße in die Umfahrungsstraße das vorfahrtsberechtigte Fahrzeug des Autofahrers übersehen. Für die Bergung der Verletzten und die Unfallaufnahme musste die Straße für zweieinhalb Stunden für den Verkehr gesperrt werden. (mhe)