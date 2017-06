Kanton Schaffhausen Zwei Männer verletzen sich in Bülach-Guss bei einem Arbeitsunfall

Zwei Männer verletzen sich in Bülach-Guss bei einem Arbeitsunfall

Zwei Männer sind bei einem Arbeitsunfall in Bülach-Guss von Trümmerteilen verschüttet worden, einer davon ist noch an der Unfallstelle gestorben, der andere ist schwer verletzt worden.

Bei einem Arbeitsunfall ist in Bülach-Guss ein Mann ums Leben gekommen, ein weiterer wurde schwer verletzt. Wie die Kantonspolizei informierte, waren Arbeiter auf einem Abrissgelände mit Abbrucharbeiten beschäftigt. Aus noch ungeklärten Gründen stürzten zwei Arbeiter mehrere Meter in die Tiefe und wurden dabei von Trümmerteilen verschüttet. Trotz sofortiger Hilfe erlag einer der Männer noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Sein ebenfalls verschütteter, 50-jähriger Arbeitskollege musste mit schweren Verletzungen ins Spital gebracht werden.