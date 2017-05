Neuhausen am Rheinfall Zwei Arbeitsunfälle im Galgenbucktunnel

Zwei Bauarbeiter sind Ende der Woche im Galgenbucktunnel schwer verletzt worden.

Bei Arbeitsunfällen im Galgenbucktunnel in Neuhausen am Rheinfall sind am Ende vergangener Woche zwei Arbeiter schwer verletzt worden, meldet die Kantonspolizei. Am Donnerstagabend wurde ein 59-Jähriger beim Zusammenprall einer rückwärtsfahrenden Betonpumpe mit einer Hebebühne schwer am Bein verletzt. Am Freitagmorgen wurde ein 40-Jähriger beim Zusammenbau einer Baumaschine zwischen einer Holzdiele und einem Gerüst eingeklemmt und im Brustbereich schwer verletzt. Beide Arbeiter wurden ins Krankenhaus eingewiesen. (mhe)