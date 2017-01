Neuhausen am Rheinfall Zu schnell auf schneeglatter Straße

Auf schneeglatter Straße mit seinem Auto ins Rutschen gekommen ist ein 20-Jähriger in Neuhausen am Rheinfall. Der Wagen überschlug sich. Der Unfallfahrer blieb unverletzt.

Glück im Pech gehabt hat am Mittwochabend ein 20-jähriger Autofahrer, der in Neuhausen am Rheinfall die Herrschaft über seien Wagen verloren hatte. Das Auto rutschte auf schneebedeckter Straße in einer Kurve weg, fuhr gegen eine Böschung und überschlug sich. Auf einem Fußweg neben der Straße blieb es auf dem Dach liegen. Dem Unfallfahrer passierte nichts. Er blieb unverletzt und konnte selbstständig aus dem zerstörten Auto steigen, meldet die Polizei. Als Unfallursache wird nicht den Straßenverhältnissen angepasste Geschwindigkeit angenommen. (mhe)