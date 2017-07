Kanton Schaffhausen Zimmerei brennt ab  Armee und Bundespolizei helfen beim Löschen eines Brandes

Eine Zimmerei im Kanton Schaffhausen ist abgebrannt. Die Flammen griffen auch auf den angrenzenden Wald über, weswegen auch die Löschhubschrauber der Schweizer Armee und der deutschen Bundespolizei im Einsatz waren.

In Merishausen im Kanton Schaffhausen ist am Samstag eine Zimmerei abgebrannt. Laut Kantonspolizei stand beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits ein Holzgebäude voll in Flammen. Nach rund zwei Stunden hatte die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle, aufgrund des Funkenfluges und des wechselnden Windes geriet an mehreren Stellen der angrenzende Wald in Brand. Deshalb waren zudem Löschhubschrauber der Schweizer Armee und der deutschen Bundespolizei im Einsatz. Die naheliegende A4 musste für mehrere Stunden gesperrt werden.