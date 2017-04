Schaffhausen Tankstellenräuber stehlen Geld und Lose

Bei Überfall auf einen Tankstellenshop in Schaffhausen haben zwei Männer Bargeld und Lose erbeutet. Die Polizei nahm zwei Tatverdächtige fest.

Einen Tankstellenshop in Schaffhausen überfallen und Bargeld sowie Lotterielose erbeutet haben zwei bewaffnete Männer am Montagabend. Verletzt wurde niemand. Die Schaffhauser Polizei hat noch in derselben Nacht zwei unter dringenden Tatverdacht stehende junge Männer festgenommen. Laut Meldung der Polizei waren die beiden Täter kurz vor 22 Uhr in den Shop gekommen und zwangen mit einer Pistole drohend die beiden Shopangestellten sich auf den Boden zu legen. Einer der Täter räumte dann die Kasse aus und auch den Losständer. (mhe)