Schaffhausen Schaffhauser Bikertag mit Tom Lüthi

Die Schaffhauser Polizei startet die Motorradsaison mit zwei Bikertagen. Am Samstag,13. Mai und Sonntag, 14. Mai findet auf dem Lasag-Areal an der Ebnatstraße im Herblinger Tal der mittlerweile 3. Schaffhauser Bikertag statt. Am Samstag ist die Veranstaltung von 11 bis 19 Uhr geöffnet, am Sonntag von 10 bis 17 Uhr. Den Besuchern werden unter anderem geboten ein Geschicklichkeitsparcours, ein Schräglagetöff, ein Gurtschlitten, ein Kindergokart-Parcours, Oldtimer-Show, Test-Motorräder, eine Autogrammstunde mit Tom Lüthi sowie Bewirtung. (mhe)