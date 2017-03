Neuhausen am Rheinfall Rheinfall wird für drei Abende grün

Zum St. Patrick’s Day wird der Rheinfall drei Abende lang grün angestrahlt.

Der Rheinfall bei Neuhausen wird am St. Patrick’s Day, dem Irischen Nationalfeiertag grün. Als einziger Standort in der Schweiz wird der Rheinfall an der alljährlich Aktion „Global Greening“ mit während der drei Abende vom 16. bis 18. März jeweil von 19 bis 23 Uhr grün beleuchtet. Der Rheinfall zählt damit zu einer weltweit 90 Monumente umfassenden Gruppe von Teilnehmern des „Greenings“. Unter anderem zählen dazu das Kolosseum in Rom, das Riesenrad London Eye, die Christus- Statue in Rio de Janeiro sowie das One World Trade Center in New York. (mhe)