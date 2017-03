Schaffhausen Rasante Probefahrt kosten Führerschein

Doppelt so schnell wie die Polizei erlaubt war ein Autofahrer in Schaffhausen auf Probefahrt mit einem Elektro-Sportwagen unterwegs. Jetzt ist der Mann ohne Führerschein.

Auf der Probefahrt mit einem Elektro-Sportwagen viel zu stark das Gaspedal durchgetreten hat ein Autofahrer am Samstagmittag in Schaffhausen. Wie die Schaffhauser Polizei meldet, fuhr der Mann mehrmals mit 100 bis 130 km/h über die Solenbergstraße, wo nur 50 km/h erlaubt sind. Gegenüber der Polizei gab der Mann an, er habe die Möglichkeiten des Autos austesten wollen, weil er noch nie so einen Sportwagen gefahren habe. Die Polizei nahm dem selbsternannten Testfahrer den Führerschein ab und zweigte ihn bei der Staatsanwaltschaft an. (mhe)