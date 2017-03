Schaffhausen Radler fährt Fußgänger auf Bürgersteig um

Auf dem Bürgersteig von einem Radfahrer umgefahren und schwer verletzt worden ist ein Fußgänger in Schaffhausen.

Von einem Fahrradfahrer umgefahren und schwer verletzt worden ist am Montagmittag ein 65-jähriger Fußgänger in Schaffhausen. Wie die Schaffhauser Kantonspolizei meldet, passierte der Unfall auf dem Bürgersteig. Der 20-jährige alkoholisierte Fahrradfahrer fuhr auf dem Bürgersteig vom Bahnhof her in Richtung Adlerunterführung und kollidierte dabei frontal mit dem entgegenkommenden Fußgänger. Der verletzte Fußgänger musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Der alkoholisierte Unfallverursacher wurde angezeigt. (mhe)