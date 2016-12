Thayngen Kiloweise Marihuana in der Lastwagenladung

Kiloweise Marihuana in der Lastwagenladung

Marihuana im Wert von 340 000 Franken geladne hatte ein Lastwagen in Thayngen.

Ein mutmaßlicher Drogenkurier ist dem Schweizer Grenzwachtkorps in Thayngen ins Netz gegangen. Bei der Verzollung einer Lastwagenladung an der deutsch-schweizerischen Grenze hatten Zöllner und Grenzwächter eine große Menge Marihuana entdeckt. Die beigezogene Schaffhauser Polizei förderte aus der Ladung insgesamt 32 Pakete mit zusammen 34 Kilogramm Marihuana zutage. Die Drogen im Straßenverkaufswert von 340 000 Franken wurden beschlagnahmt. Der 47 Jahre alte Lastwagenfahrer kam in Untersuchungshaft. (mhe)