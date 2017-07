Schaffhausen Kettensägen-Mann weiter auf der Flucht - Bürger sollen Wälder in Umgebung meiden

Trotz Großfahndung bleibt der Täter der Kettensägen-Attacke von Schaffhausen unauffindbar. Der psychisch auffällige Mann könnte bewaffnet durch Wälder streunen, fürchtet die Polizei.

Was wir wissen: Franz Wrousis ist am Montagmorgen mit einer Kettensäge in die Filiale der Krankenversicherung CSS an der Vorstadt in Schaffhausen eingedrungen und hat dort einen Mitarbeiter schwer verletzt (zunächst war von zwei Schwerverletzten die Rede). Wrousis war anscheinend Kunde bei der Filiale.

Vier weitere Personen wurden leicht verletzt: Eine Person wurde dabei ebenfalls vom Täter angegriffen, zwei erlitten einen Schock, eine weitere wurde wohl beim Einsatz der Polizei verletzt.

Laut der Schaffhauser Polizei handelt es sich um keinen Terrorakt.

Um 15.30 Uhr konnten die in den Geschäften blockierten Menschen diese verlassen.

Nach einem aktuellen Foto trägt er eine grüne Windjacke und schwarze Hosen. Ebenfalls hat er kurzes, braunes Haar und eine Stirnglatze.

Nach der Kettensägen-Attacke eines psychisch auffälligen Einzelgängers sollen die Bürger von Schaffhausen die Wälder der Umgebung meiden, solange der Mann nicht gefasst ist. Dazu rieten die Behörden. Von Franz Wrousis (50), der nach Angaben der Polizei am Montag in eine Filiale seiner Krankenkasse gestürmt war und zwei Mitarbeiter mit der laufenden Säge verletzt hatte, fehlte am Dienstag im deutsch-schweizerischen Grenzgebiet noch jede Spur. Der wegen Verstößen gegen Waffengesetze vorbestrafte Mann gilt als gefährlich. Eines der Opfer des Angriffs war nach Angaben der Polizei am Dienstag noch im Krankenhaus. Das zweite Opfer wurde nur leicht verletzt.Die Polizei warnte im Raum Schaffhausen vor Ausflügen: „Einer freien Bewegung im besiedelten Gebiet steht nichts entgegen“, schrieb sie auf Facebook. „Hingegen raten wir zum jetzigen Zeitpunkt zur Vorsicht bei Aktivitäten in Wäldern, solange der Täter auf der Flucht ist und polizeiliche Aktionen diesbezüglich laufen.“Kinder, die sich in Schaffhausens Umgebung für Ferienfreizeiten im Wald angemeldet hatten, mussten am Dienstag auf ein Alternativprogramm wechseln. Die Behörden sagten die Programme ab.Nach Zeitungsberichten war der Mann wegen Tragens einer Waffe in der Öffentlichkeit schon einmal bestraft worden. Auch ein Elektroschock-Gerät sei in seinem Besitz einmal sichergestellt worden, so die Zeitung „Blick“. „Personen, die den Mann sichten, sollten ihm ausweichen“, warnte die Polizei. Er könne nach wie vor bewaffnet sein. Der Mann wurde international zur Fahndung ausgeschrieben. Der Einsatzleiter hatte den 50-Jährigen am Montag als psychisch auffällig beschrieben.Die Polizei suchte den vorbestraften Mann in Waldgebieten im Grenzgebiet, wo er auch vor der Tat schon gehaust haben soll. Nach Auskunft des Lagezentrums des baden-württembergischen Innenministeriums gab es zunächst keine Anhaltspunkte, dass der Gesuchte die Grenze überschritten hat.Auch auf deutscher Seite fahndeten Beamte aber nach dem Mann. Zwar sei das von den Schweizer Kollegen nicht direkt angefordert worden, sagte ein Sprecher der Inspektion Konstanz. „Aber wir arbeiten natürlich im Grenzraum ohnehin eng und partnerschaftlich zusammen. Die eingesetzten Kräfte schauen mit beiden Augen nach dem Tatverdächtigen. Alles andere wäre fahrlässig.“Außer den Angegriffenen hatten auch zwei Kunden der Krankenkasse einen Schock erlitten, ein Mensch wurde bei dem Polizeieinsatz leicht verletzt. Die betroffene Krankenkasse CSS hat aus Sicherheitsgründen mehrere Filialen geschlossen und andere mit Wachleuten geschützt.