neuhausen am Rheinfall Handtaschendieb im Supermarkt

Dreist: Vom Einkaufswagen weg einer Kundin die Handtasche gestohlen hat ein Unbekannter in einem Supermarkt in Neuhausen am Rheinfall.

Die Handtasche vom Einkaufswagen gestohlen hat ein unbekannter Dieb am Freitagmorgen einer Kundin in einem Supermarkt in Neuhausen am Rheinfall. Die Frau hatte die Tasche an den Wagen gehängt. Die Bestohlene merkte erst an der Kasse das Fehlen ihrer Handtasche, in der neben ihren Ausweisen auch der Geldbeutel war. Die Handtasche wurde am Nachmittag bei Reinigungsarbeiten in einem Papierkorb am Bahnhof gefunden. Bis auf das Bargeld war laut Meldung der Schaffhauser Kantonspolizei noch alles vorhanden. (mhe)