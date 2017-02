Beggingen Gleitschirmflieger landet in Baumkrone

Noch bevor er begonnen hatte, endete der Gleitschirmflug für einen 39-Jährigen in einer Baumkrone bei Beggingen.

Der missglückte Start eines Gleitschirmpiloten endet am Sonntagnachmittag in Beggingen in einer Baumkrone. Höhenretter der Feuerwehr brachten den in acht Metern Höhe hängenden 39-jährigen Piloten auf festen Boden zurück. Gegenüber der Kantonspolizei Schaffhausen gab der unverletzt gebliebene Gleitschirmflieger an, dass er am Startplatz „Ob Lucken“ bei Beggingen von einer Windböe getroffen worden sei, die ihn zunäcshst zehn bis zwölf Meter in die Höhe und dann in die Baumkrone geschleudert habe. (mhe)