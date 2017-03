Löhningen Gartenhaus brennt vollständig nieder

Niedergebrannt ist am Samstagnachmittag ein Gartenhaus bei Löhningen. Verletzt wurde niemand.

Nicht mehr zu retten gewesen ist am Samstagnachmittag ein brennendes Gartenhaus zwischen Löhningen und Beringen. Als die alarmierte Verbandsfeuerwehr Oberklettgau am Einsatzort eintraf, stand das Haus bereits in Vollbrand und konnte trotz der sofort aufgenommenen Löscharbeiten nicht mehr vor dem Niederbrennen gerettet werden. Verletzt wurde bei dem Brand lauf Meldung der Schaffhauser Polizei niemand. Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Franken geschätzt. Die Brandursache ist noch nicht geklärt. Brandexperten ermitteln. (mhe)