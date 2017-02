Beringen Frösche und Kröten haben jetzt Vorfahrt

Wegen der beginnenden Amphibienwanderung wurde der Kistenpass bei Schaffhausen bis auf Weiteres nachts für den Verkehr gesperrt.

Vom Schnee am Fasnachtsdienstag haben sich die Kröten und Frösche am Randen nicht aufhalten lassen. Durch die milde Witterung der vergangenen Tage begünstigt hat die Amphibienwanderungen begonnen. Die Passstraße von Beringen nach Schaffhausen, der Kistenpass, wird deshalb ab Mittwoch, 1. März nachts bis auf Weiteres in beiden Richtungen geschlossen. Die Sperrung gilt laut Meldung der Kantonspolizei täglich von 17 bis 8 Uhr. Die Zufahrt zu den Restaurants Beringer Randenturm und Eschheimertal ist gewährleistet. (mhe)