Kanton Schaffhausen Ein Motorradfahrer prallt gegen eine Straßenlaterne und verletzt sich dabei schwer

Aus noch unbekannten Gründen ist ein Motorradfahrer in Neuhausen von der Fahrbahn abgekommen und gegen ein Straßenschild geprallt. Schwer verletzt wurde er ins Krankenhaus geflogen.

Wie die Kantonspolizei Schaffhausen mitteilte, hat sich ein Motorradfahrer in Neuhausen beim Zusammenprall mit einer Straßenlaterne schwere Verletzung zugezogen. Demzufolge war der 31-Jährige auf der Langrietstraße in Richtung Birchstrasse in Neuhausen unterwegs. Auf Höhe des Tennisplatzes verlor er aus noch unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet von der Fahrbahn ab. Dabei prallte er frontal auf eine Straßenlaterne. Mit schweren Verletzungen wurde der Mann per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen.