Kanton Schaffhausen Ein 33-jähriger Fahrer stirbt nach einem Unfall beim Bergrennen in Oberhallau

Ein tödlicher Unfall hat sich beim Bergrennen in Oberhallau ereignet.

Beim traditionellen Bergrennen in Oberhallau ist ein 33-jähriger Fahrer tödlich verunglückt. Nach einer ersten Medienmitteilung der Polizei ereignete sich der Unfall am Sonntagabend gegen 18 Uhr, als der Fahrer von der abgesperrten Rennstrecke abkam und frontal auf einen Baum prallte. Er trug so schwere Verletzungen davon, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Die genauen Umstände, die zum Unfall führten, müssen noch ermittelt werden. Erst vor einer Woche verunglückte ein Motocross-Fahrer tödlich beim Rennen in Beggingen.