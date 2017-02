Thayngen Autotransporter bricht in Flammen aus

Autotransporter bricht in Flammen aus

Beim Zollhof Thayngen ist ein Autotransporter in Brand geraten. Mehrere geladene Personenwagen wurden schwer beschädigt.

Ein Autotransporter ist am späten Mittwochabend beim Zollhof Thayngen in Brand geraten. Angehörige der Schweizer Grenzwacht und die zur Hilfe gerufene Stützpunktfeuerwehr Thayngen brachten das Feuer an dem mit für den Export nach Polen bestimmten Personenwagen beladenen Transportanhänger schnell unter Kontrolle. Trotzdem wurden der Transportanhänger und mehrere der geladenen Personenwagen schwer beschädigt. Die Brandursache ist noch nicht geklärt. Der 41-jährige Fahrer des Transporters blieb unverletzt. (mhe)