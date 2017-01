Schaffhausen Automotor geht vor der Ampel in Flammen auf

Schreck vor der roten Ampel: Aus dem Automotor steigt Rauch auf und Flammen züngeln hoch.

In Flammen aufgegangen ist am Montagmittag in Schaffhausen der Motor eines Personenwagens. Die 27-jährige Fahrerin und ihre Beifahrerin konnten sich noch rechtzeitig in Sicherheit bringen. Wie die Kantonspolizei meldet, bemerkte die Fahrerin vor einer Ampel, dass aus dem Motorraum Rauch aufstieg und sich die Motorhaube zu wölben anfing. Geistesgegenwärtig lenkte sie ihr Auto auf eine Bushaltestelle und verließ es zusammen mit ihrer Beifahrerin. Der Motor brannte aus. Die Brandursache ist noch unklar. Brandexperten ermitteln. (mhe)