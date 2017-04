Schaffhausen Auto verliert auf der A4 ein Vorderrad

Glück gehabt hat am Freitag ein Autofahrer in Schaffhausen: An seinem Auto machte sich während der Fahrt ein Rad selbstständig. Außer Sachschaden passierte nichts.

Während der Fahrt das linke Vorderrad seines Autos verloren hat am Freitagabend ein 30-Jähriger in Schaffhausen. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Am Auto und an der Fahrbahn entstand laut Polizei erheblicher Sachschaden. Wie die Polizei meldet, hatte sich das Rad in einer Rechtskurve nahe der Schönenbergbrücke auf der A4 aus unbekanntem Grund gelöst. Das Rad rollte über die Gegenfahrbahn und blieb an einer mauer liegen. Gegenüber der Polizei gab der Fahrer an, einen Tag zuvor die Reifen in einer Autowerkstatt gewechselt zu haben. (mhe)