Schaffhausen Auto schleudert gegen die Tunnelwand

Im Cholfirsttunnel gegen die Wand gefahren ist eine Autofahrerin am Abend des zweiten Weihnachtsfeiertages. Die Fahrerin und ihr Beifahrer blieben laut Meldung der Schaffhauser Polizei unverletzt. Ihr Auto erlitt Totalschaden. Als Unfallursache gab die Fahrerin gegenüber der Polizei an, auf der Fahrt in Richtung Winterthur sei sie kurz nach der Einfahrt in den Tunnel an der A4 von einem entgegenkommenden Auto geblendet worden. Dadurch habe sie die Herrschaft über ihr Fahrzeug verloren und sei gegen die Tunnelwand geschleudert. (mhe)