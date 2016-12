Stetten Auto schleudert gegen Schlossmauer

Am Vormittag des Heiligabends ihr Auto zu Schrott gefahren hat eine Autofahrerin in Stetten.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Gegen die Schlossmauer in Stetten gefahren ist am Vormittag des Heilgabends eine 21-jährige Autofahrerin. Die Unfallfahrerin musste zu einer Kontrolluntersuchung ins Krankenhaus gebracht werden. Andere Personen wurden laut Meldung der Polizei nicht verletzt. Das Auto jedoch erlitt Totalschaden. Wie die Schaffhauser Polizei weiter meldet, hatte die Fahrerin in einer Rechtskurve beim Schloss Herblingen aus ungeklärtem Grund die Herrschaft über ihren Wagen verloren und war frontal gegen die Schlossmauer geschleudert. (mhe)