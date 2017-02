Basel Zwei Verletzte bei Straßenbahnunfall

In Basel sind am Mittwoch ein Lastwagen und eine Straßenbahn ineinander gefahren. Zwei Personen wurden verletzt.

Bei der Kollision eines Lastwagens mit einer Straßenbahn sind in Basel am späten Mittwochvormittag die 36-jährige Straßenbahnfahrerin und ein Fahrgast verletzt worden. Beide wurden ins Krankenhaus eingewiesen. Die bei dem Zusammenstoß aus den Geleisen gesprungene Straßenbahn musste von der Berufsfeuerwehr wieder auf die Schienen gesetzt werden. Der entstandene Sachschaden ist noch nicht beziffert. Als Unfallursache nimmt die Polizei an, dass der ortsunkundige 56 Jahre alte Lastwagenfahrer die Straßenbahn übersehen hat. (mhe)