Basel Zwei Arbeiter bei Chemieunfall verletzt

Wegen ausgelaufenen Salpetersäure mussten zwei Arbeiter eines Basler Betriebes ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Aus einem beschädigten Container ist am Donnerstagmorgen bei der Firma Nestlé in der Mauerstraße 40-prozentige Salpetersäure ausgelaufen, meldet die Staatsanwaltschaft Basel. Zwei Arbeiter wurden zur Kontrolle ins Krankenhaus gebracht. Die Säure floss in ein Auffangbecken und wurde von der Feuerwehr abgepumpt. Die bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei ergaben, dass der Säurecontainer einem Arbeiter in einem Chemielagerraum im Untergeschoss des Firmengebäudes vom Gabelstapler gekippt war und dabei leck geschlagen wurde. (mhe)