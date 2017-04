Basel Wilde Verfolgungsjagd durch die Innenstadt

Filmreif war die Verfolgungsjagd, die sich zwei Autodiebe in der Basler Innenstadt mit der Polizei geliefert haben.

Nach einer filmreifen Verfolgungsjagd hat die Basler Polizei am Mittwochabend einen in einem Auto fliehenden Jugendlichen festgenommen. Sein Komplize konnte fliehen. Wie die Staatsanwaltschaft meldet, waren die beiden Männer in einem in Deutschland gestohlenen Personenwagen mit Lörracher Kennzeichen auf der Flucht vor der Polizei mit hoher Geschwindigkeit durch die Basler Innenstadt gerast. In der Oetlingerstraße sprangen die Flüchtenden aus dem fahrenden Auto. Einer konnte festgenommen werden, dem anderen gelang die Flucht. (mhe)