Basel Vom Hochhaus regnet es Eisstücke

Von der Fassade des 178 Meter hohen Roche-Hochhauses in Basel fielen am Freitag massenhaft Eisstücke auf die Straße.

Das einsetzende Tauwetter hat am Freitagnachmittag in Basel zu einem seltenen Eisregen geführt: Von der Fassade des 178 Meter hohen Roche-Hochhauses regnete es fingernagelgroße Eisstücke auf die Grenzacher Straße. Die Kantonspolizei Basel Stadt sperrte daraufhin die stadtauswärts führende Fahrbahn. Wegen der Sperrung mussten auch die Buslinien Richtung Wyhlen umgeleitete werden. Verletzt wurde laut Auskunft eines Firmensprechers von Roche niemand. Die Sperrung konnte am späten Nachmittag wieder aufgehoben werden. (mhe)