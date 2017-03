Basel Ungewollte Ausfahrt ins Grüne

Zwei Zäune durchbrochen bevor sie in einer Grünanlage stecken geblieben ist, hat eine Autofahrerin in Basel.

Mit ihrem Auto in einer Grünanlage gelandet ist am Freitagabend eine Autofahrerin am Basler Flughafenkreisel. Die 37-Jährige blieb unverletzt. Wie die Polizei Basel Stadt meldet, war die Frau aus noch zu klärenden Gründen im Flughafenkreisel von der Fahrbahn abgekommen. Nachdem das Auto den Bürgersteig überquert und zwei Zäune durchbrochen hatte, blieb es in der Grünanlage stehen. Der entstandene Sachschaden sei erheblich, so die Polizei. Die Unfallfahrerin geb gegenüber der Polizei an, sie haben einem anderen Auto ausweichen müssen. (mhe)