Basel Unbekannter feuert mit Pistole in Caféhaus

Mehrere Pistolenschüsse in ein Café abgegeben hat ein Unbekannter am Dienstagmittag in Basel. Verletzt wurde niemand. Laut den bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei waren nur die Wirtin und ein Gast im Café. Der vermummte Schütze kam herein, als die Wirtin für kurz Zeit im Keller war. Er schoss mehrmals ins Lokal. Der Gast brachte sich hinter der Theke in Sicherheit. Anschließend flüchtete der Unbekannte. Die Fahndung der Polizei blieb ohne Erfolg. Wirtin und Gast mussten durch die psychosozialen Dienste der Polizei betreut werden. (mhe)